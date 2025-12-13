“The Wolf of Wall Street” con Leonardo Di Caprio oggi su Rai Movie: la trama del film

Stasera in prima serata su Rai Movie “The Wolf of Wall Street” con Leonardo Di Caprio. La trama del film diretto da Martin Scorsese

La storia di Jordan Belfort, personaggio esistente e autore dell’autobiografia che ha ispirato il film: sabato 13 dicembre alle 21.10 su Rai Movie, arriva “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey.

Tra gli anni Ottanta e i Novanta Belfort riuscì ad accumulare un patrimonio commerciando titoli azionari non quotati nei listini ufficiali di borsa. Il successo negli affari si accompagnava a una forte tossicodipendenza e a una gestione spregiudicata. L’occhio di Martin Scorsese e il talento di Leonardo Di Caprio animano un personaggio memorabile, fra i più riusciti della recente Hollywood.