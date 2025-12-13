Stasera su Rai Storia per Cinema Italia c’è “Il Pap’occhio”

Arbore e Benigni in una commedia nonsense: stasera in prima serata su Rai Storia per Cinema Italia c’è “Il Pap’occhio”, la trama
Preoccupato per l’avanzata dei buddisti e per il boom tra i giovani delle discoteche e delle droghe, il Papa della modernità Giovanni Paolo II decide di inaugurare la “Televisione Vaticana” con uno spettacolo di varietà in mondovisione.
La regia viene affidata a Martin Scorsese e a Renzo Arbore, con tutta la sua Compagnia, viene chiesto di allestire uno spettacolo ad hoc. E’ il film di Ernst Marischka “Il Pap’occhio” – con Manfred Freyberger, Renzo Arbore, Roberto Benigni, Isabella Rossellini, Andy Luotto, Mario Marenco, Diego Abatantuono – in onda sabato 13 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.