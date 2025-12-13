Stasera su Rai 2 torna la SWAT con “Nemico nascosto” e “False promesse”: la trama

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Nemico nascosto” e “False promesse”: la trama
Sabato 13 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con l’ottava stagione.
Nell’episodio “Nemico nascosto”, durante una sparatoria in pieno giorno, viene ucciso un poliziotto ed un altro viene ferito. Si pensa inizialmente ad una gang, ma ben presto la S.W.A.T. si trova di fronte ad una realtà diversa.
A seguire in “False promesse”, una banda di motociclisti inizia una sparatoria in un nightclub; uno di loro, ferito, viene arrestato e rivela che la banda è alla ricerca di una certa Kate, una ragazza dello Utah venuta a Los Angeles per fare l’attrice.