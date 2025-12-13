Salvatore Stramondo nominato membro dello Steering Committee del TETI

Salvatore Stramondo, Direttore del Dipartimento Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) farà parte dello Steering Committee del Team per l’Einstein Telescope in Italia (TETI)

Salvatore Stramondo, Direttore del Dipartimento Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) farà parte dello Steering Committee del Team per l’Einstein Telescope in Italia (TETI), ovvero il Comitato direttivo che si occuperà di coordinare le attività svolte dal gruppo di lavoro, vista la loro complessità, nell’ottica della candidatura italiana a realizzare l’osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope (ET) nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos, in provincia di Nuoro.

Il Team si occuperà, nello specifico, di analizzare e studiare tutti gli aspetti scientifici, tecnici, ambientali relativi alla sicurezza, socio-economici, finanziari e legali relativi alla realizzazione e al funzionamento dell’infrastruttura di ricerca, promuovere e mantenere la comunicazione con tutte le parti interessate alla predisposizione della candidatura, contribuendo alla promozione della stessa e al suo perfezionamento formale.

I lavori del Team saranno coordinati da Giovanni Bisoffi, Dirigente tecnologo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con il ruolo di Coordinatore, e da Luca Latronico, Dirigente di ricerca dell’INFN, con il ruolo di Vice Coordinatore.

Lo Steering Committee sarà responsabile dell’indirizzo e della supervisione del gruppo di lavoro. Sarà presieduto da Marco Pallavicini, Componente della Giunta Esecutiva dell’INFN e composto, oltre che da Salvatore Stramondo, anche dai seguenti membri: Roberto Carlin, Direttore della Sezione di Padova dell’INFN; Giovanni Passaleva, Direttore della Sezione di Firenze dell’INFN; Isabella Pagano, Direttrice Scientifica dell’INAF.

La candidatura italiana a ospitare l’Einstein Telescope è sostenuta dal Governo e, in particolare, del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dalla Regione Autonoma della Sardegna, e coordinata scientificamente dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con enti di ricerca e università di tutta Italia e in particolare l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).