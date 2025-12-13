Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 ci porta a Genova

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna il programma Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela: al centro della puntata la città di Genova
Nella puntata di Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela in onda sabato 13 dicembre 2025 alle 15:00 visitiamo Genova, una delle città protagoniste della storia del Mediterraneo. Poi l’Alhambra, in Andalusia, un complesso di palazzi edificato dai regnanti della dinastia araba dei Nasridi più di 800 anni fa.
Scopriamo le mille sfaccettature dell’India, tra strade pericolose, isole condannate a sparire e antiche tradizioni religiose. Giulio Cesare deve la conquista della Gallia non solo alla sua grande capacità militare, ma anche all’estrema organizzazione delle truppe. Con “Passaggio alla Mostra” vediamo “Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia” nei Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia.