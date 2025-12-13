Oroscopo di oggi, sabato 13 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 13 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Tante le questioni su cui riflettere con calma: mettiamo al primo posto i sentimenti, approfittando del bel cielo con il Sole e la Luna in trigono. A volte vale la pena assumersi qualche rischio: solo sfoderando il coraggio, possiamo arrivare alla meta.
Toro
Teniamoci a distanza dai guai, evitando di incaponirci su questioni di principio. Abbiamo obiettivi sfidanti: puntiamo in quella direzione. Dovremmo dare un taglio alla tentazione di spendere. Uno sguardo al bilancio familiare evita dispiaceri.
Gemelli
Si prospettano oggi attestazioni di stima sul fronte lavorativo. Con la nostra forza di persuasione, quasi niente ci viene precluso. La tranquillità in ambito domestico è a portata di mano, basta saper valorizzare la coesione e il dialogo.
Cancro
Manteniamoci mentalmente flessibili, invece di irrigidirci sulle nostre idee. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Possibili svolte professionali all’orizzonte, ma è meglio non avere fretta. Occhi puntati sulle amicizie.
Leone
L’umore scintillante, dovuto al trigono del Sole in Sagittario alla Luna nel segno, ci mostra l’importanza della solidità dei legami affettivi. Subiamo il pericoloso fascino dei traguardi irraggiungibili, nonostante la concretezza di ciò che abbiamo.
Vergine
Giornata allietata da un incontro imprevisto e felice, che rimette in moto la nostra mondanità e ci trascina in un turbine di piacevoli momenti. Slanci creativi che nutrono ambizione e determinazione, da mettere a frutto su un’idea imprenditoriale.
Bilancia
Grazie al transito della Luna in Leone, fioccano le occasioni di incontri. Alcuni di questi potrebbero trasformarsi in storie dai risvolti piccanti. Intuizioni preziose possono emergere da una discussione in famiglia, purché siamo disponibili al dialogo.
Scorpione
La messa a punto dei programmi odierni ci appare piuttosto complessa: la quadratura della Luna in Leone sconsiglia decisioni impulsive. La nostra innata propensione a rompere le regole potrebbe rivelarsi un limite nel lavoro di squadra.
Sagittario
Il nostro Sole in trigono alla Luna in Leone è quanto di meglio gli astri possano riservarci: livelli di energia e di efficienza ai massimi livelli. Schiarite le idee, concentriamoci sull’efficacia dell’esposizione per convincere qualsiasi pubblico.
Capricorno
È necessario conoscere a fondo la situazione, per poter pianificare efficacemente una strategia da perseguire per ottenere un pieno successo. Una volta ogni tanto possiamo essere noi a dettare le regole, che la persona amata accetterà di buon grado.
Acquario
Con la Luna in Leone in opposizione al nostro cielo, la tranquillità economica subisce un attacco diretto. Occhio soprattutto alle spese inutili. Agli inizi di una storia, viviamo intensamente gioie e tormenti quali fondamenta della solidità futura.
Pesci
Un martedì sereno, senza infamia e senza lode: ci barcameniamo tra il lavoro e gli affetti, cercando di mantenere l’equilibrio su più fronti. Buone probabilità di portare a compimento ciò su cui abbiamo investito in termini di denaro e competenze.