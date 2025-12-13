Oggi su Rai 2 “Storie al Bivio” con Monica Setta: gli ospiti

Oggi pomeriggio su Rai 2 torna il programma “Storie al Bivio” con Monica Setta. Tra gli ospiti, Rita dalla Chiesa, Costantino Vitagliano, Patrizia Rossetti

Sono Rita dalla Chiesa, Costantino Vitagliano, Patrizia Rossetti e il fidanzato Marco Antonio Bellucci, Mila Suarez e l’onorevole Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, gli ospiti di “Storie al bivio”, il programma scritto e condotto da Monica Setta con Simone Di Carlo e Pietro Capella in onda sabato 13 dicembre alle 15.30 su Rai 2.

Lunga e intensa l’intervista a Rita dalla Chiesa che ripercorre il momento cruciale della morte del padre il generale Carlo Alberto vittima della mafia quando era prefetto di Palermo affrontando il tema dei grandi amori e dei grandi dolori della sua vita. In particolare, la Dalla Chiesa ricorda l’ex marito Fabrizio Frizzi, indimenticato conduttore Tv.

Debutto in esclusiva in coppia a “Storie al bivio” per Patrizia Rossetti e il neofidanzato, l’attore Marco Antonio Bellini. Costantino Vitagliano, invece, racconta i suoi esordi, i guadagni favolosi e le vicissitudini con il fisco italiano dopo il crac del suo agente Lele Mora. Infine, Sara Kelany apre per la prima volta in tv l’album di famiglia mostrano immagini inedite del papà egiziano, della mamma, del marito Giorgio e dei tre figli. Racconta, poi, la genesi del rapporto con Giorgia Meloni e la lunga militanza politica che ancora oggi è la sua ragione di vita.