Oggi in diretta Rai lo Junior Eurovision Song Contest 2025

Oggi pomeriggio su Rai 1 arriva lo Junior Eurovision Song Contest 2025. Alla conduzione Mario Acampa. Tra gli ospiti Luca Tommasini

Conto alla rovescia per la ventitreesima edizione del Junior Eurovision Song Contest. L’Italia scende in campo con Leonardo Giovannangeli, il cantante undicenne finalista della terza edizione di The Voice Kids, che sabato 13 dicembre rappresenterà il nostro Paese sul prestigioso palco della Gymnastic Hall dell’Olympic Village di Tbilisi, in Georgia, interpretando il brano “Rockstar” nella finalissima della più importante kermesse canora internazionale dedicata ai giovani.

La performance di Leonardo sarà energica e coinvolgente, esprimendo la forza dei sogni e l’orgoglio di affermare la propria identità e sarà valorizzata dalla Direzione Creativa di Claudio Santucci (Studio Giò Forma), dalla regia camere di Cristian Biondani, dalle coreografie di Erika Rombaldoni, dalla programmazione luci di Blearred e da Roof Video Design per le grafiche.

Sarà Rai Kids ad assicurare la produzione televisiva italiana dello show, con la diretta dagli studi Rai del Centro di produzione “Piero Angela” di Torino, che andrà in onda sabato 13 dicembre dalle ore 16.40 su Rai 2 e su RaiPlay e in replica alle 20.00 su Rai Gulp. La trasmissione​ sarà resa accessibile da Rai Pubblica Utilità, con sottotitoli e audiodescrizione per garantire a tutti la possibilità di seguire l’evento. Su RaiPlay​ sono inoltre disponibili contenuti esclusivi.

Alla conduzione della diretta, anche quest’anno, Mario Acampa, al timone dal 2017 e volto del canale con il programma Italian Green e Urban Green, nonché apprezzato regista d’opera al Teatro alla Scala.

Ad affiancarlo nel commento del JESC ci sarà un parterre di ospiti d’eccezione, a partire da Luca Tommassini: ballerino, coreografo, direttore artistico e regista di fama internazionale. Tommassini ripercorrerà le tappe più importanti della sua straordinaria carriera, dagli anni ’90 al fianco di artisti leggendari come Madonna, Diana Ross, Prince, Michael e Janet Jackson, Whitney Houston e Kylie Minogue, fino alle grandi esperienze televisive con Carramba! Che sorpresa, Uno di noi, Stasera pago io, il Festival di Sanremo 2004 e molte altre. Ha curato le coreografie di star del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Geri Halliwell, Katy Perry, Paola & Chiara, Giorgia, Elisa e Marco Mengoni. Nel 2008 è stato direttore artistico e coreografo degli MTV Europe Music Awards di Liverpool, mentre nel 2021 ha firmato la performance dell’Albania al JESC. Dal 2023 segue la direzione artistica dei concerti di Laura Pausini.

Accanto a lui, Iris Di Domenico, influencer e creator digitale seguitissima, con una community di oltre 2 milioni di follower. Iris utilizza la sua visibilità per sensibilizzare su tematiche importanti come bullismo e cyberbullismo, condividendo la propria esperienza personale con i suoi coetanei. È autrice del libro “Sono solo scarabocchi – Storia dei miei mostri tratta dalla realtà”, in cui racconta il lato più intimo della sua adolescenza, e ha dimostrato la propria versatilità anche nel mondo della radio.

A completare il parterre degli ospiti anche… Mara Venier. O forse no. In studio arriverà infatti Vincenzo De Lucia, attore e imitatore straordinario, celebre per le sue trasformazioni perfette, capace di unire talento attoriale, comicità ed estrema cura del dettaglio. Ma Mara Venier non sarà sola: con lei molte altre donne illustri del panorama televisivo italiano.

Quest’anno lo studio si trasformerà in una vera e propria celebrazione dell’arte in tutte le sue forme e del talento giovane. A rendere ancora più spettacolare la serata sarà la presenza di un corpo di ballo composto da dieci ballerini di house e hip hop, la Big Bang Crew, guidata dal coreografo Massimo Rosano. Durante le tre ore di diretta, inoltre, prenderà forma un murales realizzato live dallo street artist ENCS18, che accompagnerà visivamente il racconto dell’evento, trasformando lo studio in un’opera d’arte in continua evoluzione.

Anche quest’anno il pubblico a casa avrà la possibilità di commentare l’evento in diretta sui social di Rai 2, Rai Gulp e RaiPlay, per vivere l’esperienza del Junior Eurovision come vero e proprio momento di aggregazione a casa e nel mondo.

Tutti i telespettatori italiani potranno sostenere Leonardo Giovannangeli attraverso il voto online, che sarà attivo dalle ore 21.00 di venerdì 12 dicembre alle ore 16.59 di sabato 13 dicembre e, a seguire, fino ai 15 minuti successivi all’ultima esibizione sul palco di Tbilisi. Per votare, sarà sufficiente collegarsi al sito jesc.tv. Il voto è gratuito.

Con “United by Music”, slogan di questa edizione, il Junior Eurovision Song Contest 2025 vedrà la partecipazione, oltre all’Italia e alla Georgia, di Albania, Armenia, Azerbaijan, Cipro, Croazia, Francia, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Spagna e Ucraina.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e la supervisione della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, a cui è affidato il coordinamento delle attività legate all’evento in Georgia, con particolare riferimento ai rapporti con la produzione dell’Host Broadcaster GPB e l’European Broadcasting Union (EBU). Il brano in gara “Rockstar” è prodotto da Universal Music Italia.