“Linea Verde Sentieri – Il cammino per i Giochi” oggi è nel cuore della Val di Fiemme

Terza puntata, sabato 13 dicembre alle 11.25 su Rai 1, di “Linea Verde Sentieri – Il cammino per i Giochi”, il programma condotto da Giulia Capocchi e Lino Zani, che racconterà l’Italia delle montagne prima che arrivi la neve e che questa settimana condurrà gli spettatori nel cuore della Val di Fiemme, uno dei territori simbolo dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Una valle che si prepara all’evento con passione, unendo sport, natura e una lunga tradizione di accoglienza. Tra location olimpiche, professionisti del territorio, storie di musica e memoria sportiva, la puntata mostrerà una comunità che vive i Giochi come un’opportunità e un’eredità da costruire insieme.