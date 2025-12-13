La speranza e il Natale raccontati da “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

“A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, torna sabato 13 dicembre alle 16 su Rai 1 con una puntata sul Natale

“A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, torna sabato 13 dicembre alle 16 su Rai 1. Una storia di speranza: la battaglia contro la Sindrome di CHOPS. Nel mondo sono appena una trentina i bambini affetti da questa malattia genetica ultra-rara per la quale oggi non esiste cura. In Italia c’è Mario, 4 anni, figlio di Manuela Mallamaci, docente all’Università di Palermo, e Giovanni Zampella, viceispettore di Polizia. Dopo una diagnosi arrivata nel 2023, la coppia ha trasformato il dolore in azione: ha fondato la prima organizzazione italiana dedicata alla ricerca sulla CHOPS, che oggi sostiene sei progetti scientifici internazionali.

“La ricerca può salvare Mario – spiegano – non possiamo fermarci”. Nel 2024 è nato il loro secondo figlio, Antonio, mentre continua l’impegno per dare un futuro a Mario e agli altri bambini nel mondo. In questo percorso, Lorena Bianchetti incontra Manuela e Giovanni per raccontare la loro storia e dare voce alla speranza.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”. Don Giordano Goccini, parroco di Novellara, insieme ad alcuni giovani, continua il suo viaggio per l’Italia dentro il Natale e le sue tradizioni. In questa puntata si fa tappa a Greccio, dove è nato il primo presepe della storia. Nel 1223, infatti, San Francesco per la prima volta mette in scena la natività. Don Giordano, accompagnato dal rettore del Santuario, ci guida all’interno di questo luogo sacro e della sua storia, riflettendo sulla pagina del Vangelo della domenica e su una parola centrale del Natale: gioia.