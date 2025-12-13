La ballata di Mr Scrooge per la rassegna Bagliori d’Ombra a Lecce, Arnesano e Aradeo

Fino a domani con le repliche de La ballata di Mr Scrooge prosegue la diciannovesima edizione di Bagliori d’Ombra

Il Natale non è solo luci e regali: per alcuni è una sfida contro sé stessi. Dal 12 al 14 dicembre con tre repliche de La ballata di Mr Scrooge prosegue la diciannovesima edizione di Bagliori d’Ombra. Ispirato al classico Canto di Natale di Charles Dickens, lo spettacolo del Teatro Le Giravolte con Renato Grilli e Francesco Ferramosca sarà in scena venerdì 12 alle 17:30 al Convitto Palmieri di Lecce, sabato 13 alle 16:00 al Palazzo Marchesale di Arnesano e domenica 14 alle 17:30 nelle sale di Palazzo Grassi ad Aradeo. Una delle storie natalizie più amate di sempre torna a vivere attraverso la magia del teatro d’ombre. Protagonista è Mr Scrooge, avaro commerciante inglese incapace di provare affetto, ossessionato solo dall’accumulare denaro. La sera della Vigilia gli appare il fantasma dell’unico amico che abbia mai avuto, annunciandogli la visita di tre spiriti – del Natale passato, presente e futuro. Sarà questo inatteso viaggio dentro la propria memoria e la propria coscienza a costringerlo a guardarsi davvero dentro e a cambiare il corso della sua vita, prima che sia troppo tardi.

La storica rassegna di teatro per ragazzi e famiglie ideata e organizzata dal Teatro Le Giravolte, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, in collaborazione con Unima (Union Internationale de la Marionnette) Italia, Polo BiblioMuseale di Lecce e con il contributo delle amministrazioni comunali di Aradeo, Arnesano e Racale, insieme ad altri partner pubblici e privati. La programmazione si concluderà nella Community Library di Racale con vari spettacoli proprio del Teatro Le Giravolte: una nuova replica de La ballata di Mr Scrooge (venerdì 19) e poi Natale di Pane (sabato 20), una fiaba di burattini che celebra la bontà e lo spirito natalizio, Zio Mondo (domenica 21), storia di una bambina che affronta la paura attraverso la fantasia e l’amore, per chiudere con Qilong, il drago verde! (domenica 28), racconto per immagini, danze e maschere giganti sul tema dell’acqua, della vita e della speranza.





Info e programma www.teatrolegiravolte.it – 3278944219 – 349.4638560