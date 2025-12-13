Il Cda di Exor respinge all’unanimità l’offerta di Tether per la Juventus

Il Cda della Exor ha respinto all’unanimità la proposta spontanea presentata da Tether Investments per l’acquisizione della totalità delle azioni di Juventus Football Club S.p.A. di proprietà di Exor. Lo fa sapere la società in una nota. Exor, si legge nel comunicato, “ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni di non avere intenzione di vendere alcuna delle sue azioni Juventus a terzi, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tether, con sede a El Salvador. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nel Club, supportando il suo nuovo team dirigenziale nell’attuazione di una strategia chiara per ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo”.