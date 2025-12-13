Giancarlo Magalli, Franco Oppini, Simone Di Pasquale a Ciao Maschio oggi su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna “Ciao Maschio” con Nunzia De Girolamo. Ospiti: Giancarlo Magalli, Franco Oppini, Simone Di Pasquale
Si può essere amici dell’ex? Come vivono i maschi il rapporto con i partner del passato? A “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo e in onda sabato 13 dicembre alle 17.10 su Rai 1, ne parleranno tre maschi molto popolari: Giancarlo Magalli, Franco Oppini e Simone Di Pasquale.
Non mancheranno le incursioni di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse che omaggeranno, tra gli altri, Fred Buscaglione e Renato Rascel.
In chiusura di programma, nello spazio dedicato ai talenti, sul palco di “Ciao Maschio, una giovane band emergente che ha già conquistato il pubblico: i Black Cats”, con il frontman Tommaso Rispo, che presenterà il singolo “Grossi problemi”.