Finardi e Mughini da Peter Gomez a La Confessione stasera su Rai 3

Torna su Rai 3 sabato 13 dicembre alle 20.20 “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport.

Primo ospite della puntata è Eugenio Finardi, che racconterà la sua vita a partire dall’infanzia trascorsa tra Italia e Stati Uniti, per poi ripercorrere gli esordi musicali negli anni Settanta, passando per la militanza politica e il difficile rapporto con le dipendenze.

A seguire Giampiero Mughini, che ripercorrerà l’esperienza delle barricate con gli studenti della Sorbona, la fondazione de Il Manifesto – abbandonato dopo soli tre mesi – la rottura con la sinistra e poi il sopraggiungere della popolarità, fino ad arrivare ai più recenti problemi economici e di salute.