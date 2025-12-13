Concerto Capodanno 2026 Orchestra a plettro Gino Neri a Ferrara: aperta la vendita dei biglietti

Apertura delle vendite dei biglietti per il Concerto di Capodanno 2026 a Ferrara dell’Orchestra a plettro Gino Neri, che si terrà l’1 gennaio 2026 al Teatro Comunale Claudio Abbado
Sono ufficialmente aperte da oggi, martedì 9 dicembre 2025, le vendite dei biglietti per il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra a plettro Gino Neri, in programma giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 16.30 al Teatro Comunale di Ferrara. L’edizione 2026 del Concerto di Capodanno sarà dedicata alla grande tradizione operistica italiana con un omaggio anche ai maestri internazionali. L’evento assume un valore particolarmente significativo: ricorrono infatti i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi e si chiude l’anno in cui sono stati ricordati gli 80 anni dalla scomparsa di Pietro Mascagni. Accanto a queste ricorrenze, il programma includerà musiche di Giacomo Puccini e Richard Wagner, per un percorso sonoro ricco di suggestioni e profondità.
Diretta dai Maestri Pierclaudio Fei e Francesco Zamorani, l’Orchestra a plettro Gino Neri intende offrire un concerto che sia non solo celebrazione musicale, ma anche occasione di riflessione. In un momento storico segnato da tensioni e conflitti, il messaggio che l’orchestra desidera proporre è quello della musica come strumento di dialogo, unità e speranza. Significative, in questo senso, le parole del Maestro Riccardo Muti: “La musica è medicina per la nostra anima. Ed è imparare a vivere in società: nell’orchestra diverse peculiarità devono convergere nello stesso punto.”
Il Concerto di Capodanno rappresenta così un momento di incontro, un augurio corale rivolto alla città e al pubblico, e una rinnovata occasione per valorizzare la ricchezza della tradizione musicale e i valori condivisi che essa porta con sé.
Info utili. Biglietti a 10 euro, 5 euro per gli under 14. Tutte le informazioni sul programma e sull’acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Comunale di Ferrara nella pagina dedicata allo spettacolo.
ORCHESTRA A PLETTRO “GINO NERI”
direttore Pierclaudio Fei
direttore Francesco Zamorani
Solisti
Elena Maria Giovanna Pinna soprano
Paolo Mascari tenore
—
Programma musicale
I^ parte – Direttore Pierclaudio Fei
Ouverture dall’opera Nabucco
di Giuseppe Verdi
“Preludio e Siciliana” dall’opera Cavalleria Rusticana
di Pietro Mascagni
Finale dell’ Atto I° dell’opera La Boheme: “Una donna!” – “Che gelida manina”
“Mi chiamano Mimì” – “O soave fanciulla”
di Giacomo Puccini
II^ parte – Direttore Francesco Zamorani
Ouverture dall’opera Giovanna d’Arco
di Giuseppe Verdi
Aria “Caro nome” dall’opera Rigoletto
di Giuseppe Verdi
“Corteggio nuziale” dall’opera Lohengrin
di Richard Wagner