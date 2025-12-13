Concerto Capodanno 2026 Orchestra a plettro Gino Neri a Ferrara: aperta la vendita dei biglietti

Apertura delle vendite dei biglietti per il Concerto di Capodanno 2026 a Ferrara dell’Orchestra a plettro Gino Neri, che si terrà l’1 gennaio 2026 al Teatro Comunale Claudio Abbado

Sono ufficialmente aperte da oggi, martedì 9 dicembre 2025, le vendite dei biglietti per il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra a plettro Gino Neri, in programma giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 16.30 al Teatro Comunale di Ferrara. L’edizione 2026 del Concerto di Capodanno sarà dedicata alla grande tradizione operistica italiana con un omaggio anche ai maestri internazionali. L’evento assume un valore particolarmente significativo: ricorrono infatti i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi e si chiude l’anno in cui sono stati ricordati gli 80 anni dalla scomparsa di Pietro Mascagni. Accanto a queste ricorrenze, il programma includerà musiche di Giacomo Puccini e Richard Wagner, per un percorso sonoro ricco di suggestioni e profondità.

Diretta dai Maestri Pierclaudio Fei e Francesco Zamorani, l’Orchestra a plettro Gino Neri intende offrire un concerto che sia non solo celebrazione musicale, ma anche occasione di riflessione. In un momento storico segnato da tensioni e conflitti, il messaggio che l’orchestra desidera proporre è quello della musica come strumento di dialogo, unità e speranza. Significative, in questo senso, le parole del Maestro Riccardo Muti: “La musica è medicina per la nostra anima. Ed è imparare a vivere in società: nell’orchestra diverse peculiarità devono convergere nello stesso punto.”

Il Concerto di Capodanno rappresenta così un momento di incontro, un augurio corale rivolto alla città e al pubblico, e una rinnovata occasione per valorizzare la ricchezza della tradizione musicale e i valori condivisi che essa porta con sé.

Info utili. Biglietti a 10 euro, 5 euro per gli under 14. Tutte le informazioni sul programma e sull’acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito del Teatro Comunale di Ferrara nella pagina dedicata allo spettacolo.

ORCHESTRA A PLETTRO “GINO NERI”

direttore Pierclaudio Fei

direttore Francesco Zamorani

Solisti

Elena Maria Giovanna Pinna soprano

Paolo Mascari tenore

—

Programma musicale

I^ parte – Direttore Pierclaudio Fei

Ouverture dall’opera Nabucco

di Giuseppe Verdi

“Preludio e Siciliana” dall’opera Cavalleria Rusticana

di Pietro Mascagni

Finale dell’ Atto I° dell’opera La Boheme: “Una donna!” – “Che gelida manina”

“Mi chiamano Mimì” – “O soave fanciulla”

di Giacomo Puccini

II^ parte – Direttore Francesco Zamorani

Ouverture dall’opera Giovanna d’Arco

di Giuseppe Verdi

Aria “Caro nome” dall’opera Rigoletto

di Giuseppe Verdi

“Corteggio nuziale” dall’opera Lohengrin

di Richard Wagner

Aria “La donna è mobile” dall’opera Rigoletto

di Giuseppe Verdi