Con Linea Verde Bike oggi si pedala in Campania

Il Complesso di San Leucio, la Reggia di Caserta, il Castello di Limatola e le cittadine di Caiazzo, Succivo e Piana di Monte Verna: mete della pedalata cicloturistica di Federico Quaranta e Giulia Capocchi in “Linea Verde Bike”, in onda sabato 13 dicembre alle 12.00 su Rai 1.

Un tracciato ricco di spunti culturali e panoramici, perfetto anche per escursioni di giornata. La presenza di monumenti e di panorami affascinanti rende questa ciclovia particolarmente attrattiva per appassionati e famiglie.

Federico Quaranta e Giulia Capocchi faranno conoscere al pubblico anche due realtà campane virtuose: la Cooperativa Sociale Terra Felix, un’organizzazione che da 12 anni si occupa di rigenerare luoghi abbandonati o confiscati alla criminalità con progetti di agricoltura sociale e inserimento lavorativo e, arrivando a Piana di Monte Verna, si recheranno nella sede di Cirio Agricola, un’azienda all’avanguardia che, fra le diverse attività, conta la più grande mandria italiana di vacche da latte e vanta un moderno sistema di riciclo di scarti e sfruttamento di energia fotovoltaica, nel nome della sostenibilità.

“Linea Verde Bike” è un programma prodotto da Silvio Ricci per Si.Ri.Video, ideato da Ludovica Casellati e Giuseppe Bosin, scritto con Massimo Di Venuto, per la regia di Gian Marco Mori.