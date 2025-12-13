Caparezza protagonista d’eccezione a “Playlist Live” oggi su Rai 2

Caparezza sarà il protagonista di una puntata speciale di “Playlist Live”, il programma condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda alle 14.00, su Rai 2

Caparezza sarà il protagonista di una puntata speciale di “Playlist Live”, il programma condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda oggi, sabato 13 dicembre, alle 14.00, su Rai 2. Un vero e proprio evento dedicato all’artista che si è imposto con il nuovo album “Orbit Orbit”, progetto ambizioso che comprende anche un fumetto, ideato e sceneggiato dallo stesso cantautore.

Caparezza frequenta raramente la televisione, usa poco i social e non ama la promozione tradizionale ma ha voluto scegliere proprio “Playlist live” per lanciare il suo ultimo lavoro – pubblicato a 4 anni di distanza dal precedente. Per l’occasione si esibirà con due performance dal vivo, insieme a cinque coristi: “Pathosfera” ed “Io sono il viaggio” con “special guest” Nina Zilli che aprirà la puntata con una versione soul-gospel – realizzata per l’occasione – di “Vieni a ballare in Puglia”.

Su richiesta di Caparezza gli ospiti saranno i “Rockets”, suoi idoli giovanili, che faranno ascoltare “Galactica”, e Rancore con la sua “Arlecchino”.

Spazio, come di consueto, per le interviste all’artista, un’inedita presentazione-performance del fumetto e poi le incursioni di Gabriele Vagnato che stavolta coinvolgerà Marco Liorni e i Rockets.

Nella seconda parte del programma, a “Playlist Talk”, lo spazio di approfondimento condotto da Federica Gentile, omaggio ad uno degli artisti più eclettici ed amati di sempre, Lucio Dalla. A ricordare il grande cantautore bolognese, Renzo Rubino e Marcello Balestra, amico e collaboratore di Dalla, autore di un intenso libro-ritratto dal titolo “Lucio c’è”. Non mancherà anche l’esibizione di Renzo Rubino che a Lucio Dalla ha dedicato diversi spettacoli, tra cui “Cosa direbbe Lucio” con Gino Castaldo, che interpreterà – rivisitandoli – due capolavori del cantautore emiliano, “Henna” e “Felicità”.