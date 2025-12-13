Bruno Vespa e Alba Parietti a “Tv Talk” oggi su Rai 3

I bilanci e le classifiche dei vari generi nel 2025, dall’informazione all’intrattenimento, passando per la fiction: li analizza “Tv Talk, in onda sabato 13 dicembre alle 15.00 su Rai 3. Con Bruno Vespa, Mia Ceran farà un’analisi delle serate più viste dell’informazione televisiva e un approfondimento sul caso di cronaca nera più presente nei palinsesti: il delitto di Garlasco.

Con Alba Parietti, invece, dopo un commento sui ReTVeet più virali di quest’anno, spazio alla classifica dell’intrattenimento e degli eventi televisivi di maggiore successo. Infine, si parlerà delle fiction più amate di questa stagione e della fascia oraria più pregiata della televisione: l’access prime time.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.