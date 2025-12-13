“Bar Centrale” su Rai 1 oggi ci porta a Scorrano, nel Salento

La magia del Natale in diretta da un bar di Scorrano, paese nel cuore del Salento che ogni anno, in occasione delle Feste, si “accende” nel vero senso della parola a Bar Centrale oggi su Rai 1

La magia del Natale in diretta da un bar di Scorrano, paese nel cuore del Salento che ogni anno, in occasione delle Feste, si “accende” nel vero senso della parola: le sue vie diventano, infatti, un teatro di luci tra archi, disegni e cattedrali luminose che lasciano senza fiato.

Torna oggi, 13 dicembre, su Rai 1, alle 14, “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, che racconta l’Italia attraverso uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese appunto, luogo centrale nella vita quotidiana, in cui si discute, si commenta, si osserva. In collegamento, ogni settimana da un posto diverso, a raccogliere voci e umori del Paese c’è Lorenzo Branchetti, inviato speciale. Mentre in diretta in uno studio, la cui scenografia riproduce l’atmosfera di un bar, Elisa Isoardi dialoga con il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.

Cuore del programma è proprio il filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar, che portano in trasmissione punti di vista autentici. Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”: un fatto locale che ha fatto discutere la comunità.