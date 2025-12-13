A “Indovina chi viene a cena” su Rai 3 il profitto sulla pelle degli animali

Stasera su Rai 3 a “Indovina chi viene a cena” il profitto sulla pelle degli animali, persino dei cani, è al centro della nuova inchiesta di Sabrina Giannini

Il profitto sulla pelle degli animali, persino dei cani, è al centro della nuova inchiesta di Sabrina Giannini a “Indovina chi viene a cena” in onda sabato 13 dicembre alle 21:20 su Rai 3. Il programma ricostruisce il sistema composto da multinazionali della “salute animale”, organi di vigilanza, politica e interessi privati, un sistema che troppo spesso sfrutta gli animali invece di tutelarli. L’inchiesta prende avvio dalla class action statunitense contro un collare antipulci prodotto da una grande multinazionale: un dispositivo associato a effetti collaterali gravi per i cani e rimasto a lungo sotto silenzio.

La causa si è conclusa con un risarcimento ai proprietari degli animali deceduti, ma in Italia la vicenda è passata inosservata, nonostante il collare sia venduto nei nostri negozi e consigliato dai veterinari, spesso ignari di quanto accaduto oltreoceano. L’inchiesta fa emergere anche le pressioni legali subite dal programma per impedirne la diffusione. Il racconto si estende poi al mondo dei canili-lager, dove incuria e crudeltà sono spesso solo la facciata di un giro d’affari redditizio.

E, dall’altra parte del mare, un reportage in Grecia mostra come la pesca illegale del polpo tramite trappole sommerse – già denunciata in Italia – si stia diffondendo nel Mediterraneo, minacciando una specie cruciale per l’equilibrio dell’ecosistema e favorendo l’espansione del granchio blu. Come di consueto, la puntata si chiude con lo spazio dedicato all’alimentazione e ai consigli per uno stile di vita sano dell’epidemiologo Franco Berrino, ospite fisso del programma.