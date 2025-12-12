Torna Minimal: “CAVEAU” è l’album d’esordio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “CAVEAU”, album d’esordio del cantautore umbro Minimal. Un disco prodotto e arrangiato con Diego Ruco

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “CAVEAU”, album d’esordio del cantautore umbro Minimal. Un disco prodotto e arrangiato da Minimal e Diego Ruco, composto da varie tracce scritte nell’arco temporale tra il 2020 e il 2025 che sperimenta i diversi linguaggi del pop contemporaneo con versatilità e un approccio “indie”. Il caveau è semplicemente lo studio di produzione e registrazione dove è nato tutto, in cui le canzoni e le storie degli autori diventano oro e ricchezze.

ASCOLTA l’ALBUM: https://album.link/CAVEAU

“Annientare tutti i problemi della vita per rilassarsi nel picco più alto della propria felicità, facendosi inglobare dall’oro musicale di questo magico Scrigno. Saper dormire in pace nel proprio caveau, vale quanto un bel parbleau, vale quanto un buon chapeau”. – Minimal.