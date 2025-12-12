Terremoto di magnitudo 6.7: la terra trema di nuovo in Giappone

Giappone, un terremoto di magnitudo 6.7 colpisce la costa settentrionale: rientrata in breve tempo l’allerta tsunami che era stata diramata
Una nuova scossa di terremoto ha colpito la costa settentrionale del Giappone. Dopo quella di magnitudo 7.6 segnalata martedì scorso, oggi la terra è tornata a tremare con un sisma di magnitudo 6.7. L’epicentro si è registrato nelle acque della prefettura di Aomori a circa 20 chilometri di profondità, intorno alle 11.44 locali (le 3.44 in Italia).
A riferirlo è stata l’agenzia Japan Meteorological Agency (Jma). L’intensità della scossa è stata misurata a un livello 4 sul massimo di 7. È rientrata in breve tempo l’allerta tsunami che era stata diramata. L’Autorità giapponese per la regolamentazione nucleare ha, inoltre, affermato che non vi sono segnali immediati di anomalie negli impianti nucleari della regione.
Ecco le immagini circolate online della scossa, le riprese del primo video che segue sono delle telecamere di sicurezza della prefettura di Aomori, Hachinohe, Morioka e Urakawa.
