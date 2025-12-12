Su RaiPlay e RaiKids la seconda stagione de “Le Cronache di Peppa Pig”

Da oggi su Rai Kids e in streaming su RaiPlay la seconda stagione de “Le Cronache di Peppa Pig”. Un viaggio ancora più ricco di sorprese e scoperte

In viaggio con Peppa, la sua famiglia e i suoi amici per vivere le avventure della loro quotidianità: da venerdì 12 dicembre arrivano in esclusiva su RaiPlay, in collaborazione con Rai Kids, i 52 nuovi episodi della seconda stagione de “Le Cronache di Peppa Pig”.

In ogni episodio Peppa affronta per la prima volta una nuova esperienza: una cena al ristorante di sushi con la sua famiglia, un viaggio in aereo verso la Spagna, una lezione di cucina con la Signora Coniglio per imparare a fare la pasta. Con Peppa Pig, ogni situazione diventa allo stesso tempo istruttiva e divertente, per grandi e piccoli.

La serie Peppa Pig, ormai un vero e proprio cult, è stata trasmessa in 180 Paesi. Dopo i primi importanti riconoscimenti del 2005 — tra cui il Pulcinella Award, l’Annecy Grand Prize, il Bradford Animation Festival Award e i Bafta Children’s Awards del 2005 e del 2011 — continua a collezionare nomination e premi nei principali festival internazionali.