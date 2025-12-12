Scommesse Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini torna e rilancia la sfida: in quota è duello con Andrea Delogu, più staccata Barbara D’Urso

Francesca Fialdini torna in gara dopo l’infortunio, vince il ripescaggio e si candida prepotentemente per la vittoria di Ballando con le Stelle. In attesa della finalissima del 20 dicembre, secondo i betting analyst di Snai e Planetwin365 – come riporta Agipronews – in quota è sfida proprio tra la Fialdini, offerta 2,25, preceduta in quota solo da Andrea Delogu in pole a 1,95. Terza in lavagna un’altra donna, Barbara D’Urso, offerta a 6, stessa quota di Martina Colombari. Resiste a 8 l’ex tennista Fabio Fognini, seguito da un altro vecchio campione dello sport, Filippo Magnini, proposto a 10. Lontani in quota gli altri due “semifinalisti” Paolo Belli e Rosa Chemical, visti come campioni a 51 volte la posta.