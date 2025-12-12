Sciopero generale: a Roma i mezzi Atac circolano regolarmente

Oggi i mezzi della linea Atac saranno regolarmente in servizio a Roma: lo sciopero generale infatti non riguarda l’azienda del trasporto pubblico romano
Oggi i mezzi della linea Atac saranno regolarmente in servizio a Roma: lo sciopero generale che potrebbe creare forti disagi nella Capitale così come in tutta Italia, infatti, non riguarda l’azienda del trasporto pubblico romano.
ECCO QUALI LINEE SARANNO ATTIVE
Ecco cosa scrive l’azienda in una nota: “Lo sciopero proclamato per il 12 dicembre non riguarda i servizi Atac che saranno attivi sull’intera rete. Regolari anche le linee gestite da altre società per conto di Atac (linee 021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435-500-515-551-669-980)”.
