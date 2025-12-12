“Qualcosa di più” è il nuovo singolo di Sebba

Arriva anche in rotazione radiofonica “Qualcosa di più”, il nuovo singolo di SEBBA, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 28 novembre

“Qualcosa di più” è un brano pop dalle atmosfere notturne, costruito su synth moderni e influenze anni ’80 che richiamano le sfumature più eleganti del pop internazionale. Il pezzo racconta l’istante in cui un semplice incontro fisico si trasforma in qualcosa di emotivo e inatteso, mescolando sensualità, tensione e vulnerabilità. La produzione è ricca ed intensa, con una scrittura diretta che mantiene la forte identità melodica del pop italiano.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scritto “Qualcosa di più” partendo da una sensazione molto precisa: quel momento in cui un’attrazione nata per caso smette di essere solo fisica e comincia a cambiare davvero qualcosa dentro. Volevo raccontare un’emozione che cresce senza che te ne accorgi, tra luce rossa, synth e respiro corto. Questo brano per me rappresenta il lato più intimo e notturno del mio progetto: elegante, diretto e sincero».

Nel videoclip di “Qualcosa di più”, il protagonista Sebba è ripreso mentre osserva la propria compagna addormentata. Da questa immagine iniziale si sviluppa un flusso di ricordi che rievoca la serata trascorsa insieme, raccontata attraverso una serie di scene che mettono in risalto la passione e l’intesa emotiva tra i due. Lo Stretto di Messina, presente in diversi momenti del video, diventa la cornice naturale della narrazione e contribuisce a definirne l’atmosfera visiva. La regia è affidata a Marzio Golino, videomaker che firma un lavoro curato nei dettagli: riprese in 4K, close-up utilizzati per sottolineare i passaggi chiave e whip pan che imprimono dinamismo alla struttura narrativa. L’uso di lens flare controllati conferisce al videoclip un mood distintivo e riconoscibile, arricchendone ulteriormente l’impatto estetico.