Oroscopo di oggi, venerdì 12 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La carriera, complice la Luna in trigono, procede più che spedita. I liberi professionisti fanno passi avanti, guadagnando la stima di chi conta. Se chi ci ama reclama maggiori dimostrazioni d’affetto, diamogliele pure, siamo generosi nei sentimenti.
Toro
Con i nostri familiari facciamo fatica a non intestardirci su questioni di poco conto: puntiamo alla sostanza e al raggiungimento dell’obiettivo. Economia nell’occhio del ciclone, tassativamente vietato darci alle spese folli. Godiamoci le piccole cose.
Gemelli
Con la Luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancano e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siamo in una botte di ferro. Moderiamo i toni durante una discussione in famiglia. Alzare il volume della voce non garantisce l’ascolto.
Cancro
Strappati con forza alle strane fantasie dei giorni precedenti, diventiamo i protagonisti attivi di questo lunedì. Sfoggiamo un piglio vincente. Possiamo contare su una piccola riserva di denaro da investire nei progetti che ci stanno più a cuore.
Leone
Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante le circostanze talvolta ci remino contro. Ragionare con calma produce dei buoni risultati. Dobbiamo fare i conti con una certa inconcludenza, che oltretutto potrebbe renderci troppo nervosi.
Vergine
Correggiamo la tabella di marcia ratificando ipotesi di trasferte imminenti, oggi che gli impegni, grazie al giorno di festa, allentano la morsa. Chiariamo una questione controversa e realizziamo un’idea, con la nostra naturale capacità di discernimento.
Bilancia
Con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo con gratitudine ammirazione e rispetto. Pensando positivo, risolviamo ritardi e contrattempi che intralciano il nostro cammino professionale.
Scorpione
Qualche incomprensione di coppia è probabile con la Luna in quadratura. Non consentiamo mai ai parenti eventuali intromissioni in merito. Dobbiamo affrontare questioni delicate, ma non diamoci per vinti, possiamo trovare soluzioni efficaci.
Sagittario
Se abbiamo intenzione di fare compere magari per la casa o per l’attività, oggi c’è un clima decisamente favorevole per metterci in moto. La Luna in trigono a Venere nel segno ci dona fascino e potere seduttivo, da sfoggiare con chi ci piace.
Capricorno
Un lunedì speciale da attraversare con grinta e ottimismo. Fonte di ricarica gli amici, che ci tendono una corda per uscire dalla palude della quotidianità. Un viaggio di piacere porterà sorprese. Forse non incontreremo l’amore, ma le occasioni sono interessanti.
Acquario
La Luna ci guarda di traverso? È logico che i doveri quotidiani ci costino fatica e che gli altri, invece di darci una mano, ci ostacolino. Cerchiamo di evitare le situazioni palesemente conflittuali e siamo più generosi con chi ci circonda.
Pesci
La giornata di festa è giusta per l’amore: per trovarlo se ne siamo in cerca, per rinnovare promesse, per lanciarci in appassionate dichiarazioni. Facciamo leva sulla nostra capacità di persuasione per risolvere una penosa e forse datata diatriba.