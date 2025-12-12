Oggi è sciopero generale tra manifestazioni e stop a treni e scuole

Oggi sciopero: è scattata alla mezzanotte la giornata di astensione dal lavoro indetta dalla Cgil contro la Manovra di Bilancio sul tavolo del Governo

Venerdì di sciopero generale in tutta Italia: è scattata alla mezzanotte la giornata di astensione dal lavoro indetta dalla Cgil contro la Manovra di Bilancio sul tavolo del Governo. Si protesta anche per sostenere il rinnovo dei contratti scaduti e contrastare la precarietà, per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, per sollecitare vere politiche industriali e del terziario e per dire no al riarmo, a favore di investimenti nella sanità, nella scuola, nella sicurezza sul lavoro, nel miglioramento dei trasporti pubblici.

Per tutti questi punti sono diverse le categorie che oggi incrociano le braccia. L’astensione ha la durata dell’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali. In alcuni settori sono garantite le prestazioni indispensabili.

IL COMPARTO DEL TRASPORTO

È fermo fino alle 21 di oggi l’intero trasporto ferroviario. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. È esentato dallo sciopero il trasporto aereo e quello locale di Roma (Atac). In altre città, come nel caso di Milano dove non sono garantite le corse dalle 8:45 alle 15 – sono possibili disagi. Sono comunque disponibili delle fasce di garanzia. Due esempi: a Torino (Gtt) dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 all2 15, a Napoli (Anm) dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

VIGILI DEL FUOCO, SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scioperano anche i Vigili del Fuoco: 4 ore (senza decurtazione) per il personale turnista, dalle 9 alle 13. Si ferma per l’intera giornata, invece, il personale giornaliero e amministrativo. L’astensione dal lavoro riguarda anche il personale del comparto “Istruzione e Ricerca” e dell’area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali.

MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA

Lo sciopero generale sarà costellato da manifestazioni in programma in tutta Italia e in partenza in mattinata. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Firenze, in piazza Santa Maria Novella alle 9 e poi in piazza del Carmine per il comizio conclusivo. Anche la segreteria confederale sarà presente in diverse piazze: Giuseppe Gesmundo sarà a Genova, alla Stazione Marittima alle 9, seguirà il corteo cittadino e farà un comizio conclusivo davanti alla Prefettura in Largo Lanfranco; Lara Ghiglione sarà a Ferrara,in piazzale Medaglie d’oro (Prospettiva), ore 9.30; Luigi Giove sarà a Napoli, in piazza del Gesù, ore 9, comizio conclusivo in piazza Municipio; Daniela Barbaresi sarà a Cagliari, manifestazione in Piazza del Carmine, ore 10; Christian Ferrari sarà a Bari, in Piazza Massari, ore 9.30, comizio conclusivo in Piazza Libertà; Maria Grazia Gabrielli sarà ad Ancona, concentramento in Piazza del Crocifisso, ore 10, corteo e comizio conclusivo in Piazza del Papa; Francesca Re David sarà a Brescia, concentramento presso la Fermata metro San Faustino, ore 9, corteo e comizio conclusivo in Piazza Paolo VI. Qui la lista completa.

