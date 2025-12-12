Offese sui social, Giusi Savarino denuncia gli haters

Insulti sessisti e offese sui social nei confronti dell’assessora al Territorio e ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, che ha deciso di denunciare

Insulti sessisti e offese sui social nei confronti dell’assessora al Territorio e ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, che ha deciso di denunciare. “Adesso basta – scrive in un post -. Sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite. Insulti sessisti, offese gratuite sulla mia persona, diffamazioni gravi che mettono in discussione la mia onorabilità professionale e personale. Commenti che attaccano il mio aspetto fisico – aggiunge -, che mi riducono a volgari stereotipi di genere, che mi insultano come donna prima ancora che come assessora. Accuse infamanti lanciate con la violenza di chi pensa di potere colpire senza conseguenze. Un fiume di odio e di volgarità che non si ferma davanti a nulla, nemmeno alla decenza più elementare, che travolge ogni confine di civiltà e rispetto”.

E ancora: “Il sessismo non è un’opinione, la diffamazione non è libertà di espressione, la violenza verbale non è ‘così va il mondo’. Non lo accetto come donna, perché questi attacchi sono violenza contro le donne – continua Savarino -. Non lo accetto come cittadina di uno Stato che dovrebbe essere civile”. L’assessora al Territorio della Regione Siciliana ha così deciso di rivolgersi ai suoi legali “perché chi insulta, diffama e offende – dice – deve sapere che esiste un limite e che quel limite è stato ampiamente superato. Ho dato mandato di procedere contro i responsabili – conclude -. Eventuali risarcimenti li devolverò ad associazioni che combattono la violenza contro le donne, perché è esattamente di questo che stiamo parlando”.

