Un piccolo lusso da assaporare: in occasione del Natale e delle festività, Ludovica Mascheroni firma un’esclusiva collezione di dolci in collaborazione con Verga Pasticceri

In occasione del Natale 2025 e delle festività, Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma, firma un’esclusiva collezione di dolci in collaborazione con Verga Pasticceri.

Un’idea da regalare e regalarsi, espressione dell’alta artigianalità, del saper fare squisitamente italiano e delle tradizioni che affondano con sapienza nel passato. La collezione, infatti, interpreta con eleganza e stile, un’antica ricetta: la torta di Cabiate, uno dei paradigmi della tradizione gastronomica della Brianza, terra di eccellenze e sede della produzione sia di Ludovica Mascheroni che di Verga Pasticceri.

La collezione presenta il “Cabiattone”, un grande lievitato che custodisce l’anima autentica di una tradizione locale, dove l’eco di un’antica ricetta del territorio si intreccia con la creatività del presente, dando vita a un impasto che racconta una storia di gusto, memoria e riscoperta. E i “Cabiatini”, un piccolo dolce che custodisce i sapori semplici di un territorio unico, dove artigianalità e passione si intrecciano in ogni gesto. Una ricetta che, come un segreto sussurrato, è destinata ad essere sospinta lungo la linea del tempo.

Due ricette esclusive realizzate appositamente per Ludovica Mascheroni dal maestro pasticcere Davide Verga, rese ancora più speciali dal packaging, essenziale e raffinato. Un piccolo lusso da assaporare e condividere insieme alle persone più care.

La collezione è in vendita in esclusiva nel flagship store di Ludovica Mascheroni, nel Quadrilatero di Milano, al civico 13 di Via Gesù.

Ad accogliere il pubblico nella boutique di Via Gesù 13, tre piani di proposte arredo firmate Ludovica Mascheroni e la collezione moda AI-2025/26, sia uomo che donna, intitolata “Heritage, Timelessness, Refinement”, il tutto immerso nelle atmosfere caratterizzate da sobria eleganza e lusso sussurrato, da sempre cifra stilistica del brand.