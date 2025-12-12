Le spie di “Operation Napoleon” stasera su Rai 2: la trama del film

Dall’Islanda suspense e azione: arriva “Operation Napoleon”, in onda venerdì 12 dicembre alle 21.20 su Rai 2. Un thriller spionistico diretto dall’islandese Óskar Thór Axelsson. L’avvocata Kristin riceve il clamoroso filmato del relitto di un aereo militare tedesco, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovato dopo lo scioglimento di uno dei più grandi ghiacciai d’Islanda.

Che cosa contiene realmente l’aereo? Accusata di un omicidio che non ha commesso, la donna viene trascinata in una cospirazione internazionale e il segreto nascosto a bordo del velivolo rappresenterà la sua unica chance di salvezza. Basato sull’omonimo bestseller di Arnaldur Indriðason, “Operation Napoleon” mescola storia e fantasia in un thriller-action dai ritmi serratissimi.