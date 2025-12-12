La principessa, il reporter e un film di culto: Vacanze Romane stasera su Rai Movie, la trama

Gregory Peck conquista Audrey Hepburn, all’ombra del Colosseo: è “Vacanze romane” di William Wyler, un classico dei classici della commedia romantica, in onda venerdì 12 dicembre alle 21.10 su Rai Movie
Gregory Peck conquista Audrey Hepburn, all’ombra del Colosseo: è “Vacanze romane” di William Wyler, un classico dei classici della commedia romantica, in onda venerdì 12 dicembre alle 21.10 su Rai Movie per il ciclo “Meravigliosamente classico”. La principessa Anna arriva a Roma, in viaggio con la famiglia reale.
Un giorno, sfinita dagli obblighi diplomatici, decide di scappare e fingersi una semplice turista. Incontrerà il giornalista Joe Bradley, corrispondente per un’agenzia americana che l’aveva incaricato di intervistare proprio lei. Dapprima Joe non la riconosce, ma quando tutti i giornali riportano in prima pagina la notizia della scomparsa della principessa si rende conto di avere in mano un grosso scoop.
Cupido, però, scocca la sua freccia. Tre premi Oscar, fra cui quello per la miglior attrice a Audrey Hepburn, per un film di grazia intramontabile e una coppia di protagonisti scolpita nella storia del cinema e del costume. Nel cast, anche Eddie Albert.