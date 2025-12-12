Knock out: tempo di Semifinale a “The Voice Senior” stasera su Rai 1

Terminate tutte le sessioni di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il “Knock Out”, la Semifinale di “The Voice Senior”

Terminate tutte le sessioni di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il “Knock Out”, la Semifinale di “The Voice Senior”, il programma condotto da Antonella Clerici affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, in onda venerdì 12 dicembre alle 21.30 su Rai 1.

Nella scorsa puntata, i coach hanno già dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano all’appuntamento della Semifinale con sei cantanti ciascuno.

Durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre cantanti che si esibirà nella “Finale”, in onda venerdì 19 dicembre, dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore della sesta edizione di “The Voice Senior”.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Il programma è sempre disponibile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay sono disponibili i contenuti “on demand” di “The Voice Senior”: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, sono disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.