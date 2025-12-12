In libreria “Il caso Calvi” di Armando Palmegiani e Raffaella Notariale

La ricostruzione del ‘giallo internazionale di Roberto Calvi’ di Armando Palmegiani e Raffaella Notariale nelle librerie da oggi

LONDRA 18 GIUGNO 1982. UN CASO AVVOLTO NEL MISTERO: SUICIDIO O L’OMICIDIO?

IMPLICAZIONI CON MAFIA, MASSONERIA O VATICANO? La caduta libera di Roberto Calvi, dal ruolo di presidente del Banco Ambrosiano alla morte sotto il Ponte dei Frati Neri, a Londra

Il banchiere era stato fedelissimo degli intermediari di Dio in terra: IL PAPA, I CARDINALI, I VESCOVI, I MONSIGNORI. Un pupillo prima corteggiato, poi ignorato, infine rinnegato, tanto che i rappresentanti di Dio lo condannano all’inferno. Come Lucifero. Una storia e un omicidio ancora da raccontare, avvenuta agli albori della terra di mezzo, dove tutto è possibile.

RAFFAELLA NOTARIALE è Giornalista. In Rai si specializza come inviata e autrice di cronaca nera e giudiziaria. Lavora per Chi l’ha visto?, Ballarò, Presa diretta e Report, dove si trova tuttora. È sua l’esclusiva dei documenti e delle foto inedite della sepoltura di Enrico De Pedis, Renatino, boss della Banda della Magliana, nella basilica di Santa Apollinare. Il suo lavoro sul caso Orlandi, riconosciuto nel documentario di Netflix, viene raccontato nel film La verità sta in cielo, nel quale viene impersonata dall’attrice Valentina Lodovini. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Melania (2024).

ARMANDO PALMEGIANI è nato nel 1965 a Roma. Criminologo, Criminalista ed Esperto della Scena del Crimine. Si è laureato in Psicologia Clinica ed ha conseguito il Master di Criminologia alla Sapienza. È docente delle materie criminologiche all’Università “eCampus”. Ha scritto con questa casa editrice: Un uomo abbastanza normale, 30 anni dopo con Ruggero Perugini e nella serie Inchieste, di cui è direttore, Un mostro chiamato Girolimoni (2011), Morte a via Veneto (2012), Omicidio a Piazza Bologna (2013), Sangue sul Tevere (2014), Sacro Sangue (2015), Accadde all’Idroscalo (2016), Amnesie (2018), Il caso Elisa Claps (2019), Le bestie di Satana (2021), Emanuela Orlandi: 40 anni di depistaggi (2023).