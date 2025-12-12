Il film “Dogman” di Luc Besson stasera su Rai 4: la trama

Venerdì 12 dicembre Rai 4 propone, alle 21.20, il film “Dogman”, diretto da Luc Besson, un’opera intensa e fuori dagli schemi che mescola il dramma con il crime. La storia segue Douglas (interpretato da Caleb Landry Jones), un uomo segnato da un’infanzia di abusi e costretto a vivere ai margini della società, che trova nei cani la propria unica forma di famiglia e salvezza.

Abbandonato da tutti, Douglas cresce circondato da animali che diventano la sua protezione, il suo rifugio e la sua arma. “Dogman” colpisce per la sua forza emotiva e per il modo in cui trasforma una storia estrema in una riflessione sull’identità, sulla solitudine e sul bisogno di appartenenza. Tra momenti intensi e atti di tenerezza, Luc Besson firma un’opera anomala e coraggiosa, capace di lasciare il segno grazie a un protagonista indimenticabile e un racconto dedicato agli ultimi e agli emarginati, con uno stile che alterna crudezza e poesia.