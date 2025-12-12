Igor Patruno in libreria con “Semplicemente Alice”

Novità a Natale nelle librerie e sugli store digitali: esce il saggio di Igor Patruno sul ‘caso Alice Neri’, intitolato “Semplicemente Alice”

Alice Neri, 32 anni, vive a Ravarino con il marito Nicholas e la loro bimba di quattro anni. Lavora presso un’azienda metalmeccanica di Cavezzo. La sera del 17 novembre 2022 sulla Bassa cade a tratti una pioggia sottile. Alice si reca allo Smart Cafè di Concordia sulla Secchia, dove ha appuntamento con un collega. Rimane al bar fino alle 3:00 circa del mattino, poi saluta il collega e sale sulla sua automobile. A questo punto viene visto avvicinarsi ad Alice e salire nella sua Ford Fiesta. Da quel momento della donna si perdono le tracce e il marito non vedendola rincasare ne denuncia la scomparsa. La sera del 18 novembre un passante nota del fumo nella zona di Fossa di Concordia. I Carabinieri, giunti sul posto, trovano una Ford Fiesta data alle fiamme. Non ci vuole molto a capire che si tratta della vettura di Alice Neri, anche perché il corpo della donna, ormai carbonizzato, viene rinvenuto chiuso nel bagagliaio. Nel frattempo Gaaloul lascia l’Italia nelle ore successive.

Il libro – un’inchiesta a tutto campo su chi era la vittima e sui suoi ultimi giorni di vita – ricostruisce nei dettagli l’indagine svolta dalla Procura di Modena e la cronaca del processo a Mohamed Gaaloul. I resti di Alice, rimasti sotto sequestro presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano fino a giugno 2025, vengono dissequestrati all’inizio di luglio. Dopo quasi mille giorni, Alice è finalmente potuta ritornare a casa. I funerali, organizzati in forma privata, si sono tenuti sabato 5 luglio 2025 nella chiesa di Ravarino.

Per il 23 luglio è attesa la sentenza.

IGOR PATRUNO, nato a Roma il 9 settembre 1955. Laureato in Filosofia nel 1979. Giornalista iscritto all’albo regionale del Lazio e scrittore. Nelle nostre edizioni ha pubblicato: Il delitto di via Poma, trent’anni dopo (2020); Il delitto di Chiavari. La strana morte di Nada Cella (2023); Via Poma. Anatomia di un delitto (2023); Chi ha ucciso Cristiano Aprile? (2024).