Francesco Curci in radio e online con “Avrei voluto”

In tutti gli store digitali “AVREI VOLUTO” (Troppo Records / The Orchard Italia) il nuovo singolo di Francesco Curci che segna il suo ritorno alla musica dopo la parentesi letteraria

In tutti gli store digitali “AVREI VOLUTO” (Troppo Records / The Orchard Italia) il nuovo singolo di Francesco Curci che segna il suo ritorno alla musica dopo la parentesi letteraria che lo ha visto impegnato nella pubblicazione del suo secondo romanzo “Quel che resta”.

Un brano che suona già dal titolo come un epilogo, il condizionale passato che definisce il tempo dell’irrimediabilità, di ciò che poteva essere e non sarà, la parabola discendente di una storia che si consuma tra non detti e sottintesi, ma che non conosce mai un vero addio.

Scandito da loop di batteria, basso, tastiere che ne rivelano tutta l’essenza r’n’b/soul, “Avrei voluto” è dunque una confessione intima e sofferta in cui l’artista mette a nudo le proprie fragilità usando anche la voce in modo nuovo, più “soul”, ponendo davvero al centro l’anima come filtro di ogni nota ed emozione per un’interpretazione intensa e struggente.

«In questo brano racconto l’incapacità di sapersi dire addio a parole, guardandosi dritto negli occhi» commenta l’artista «lasciando piuttosto che siano i silenzi a prendere il sopravvento, in un meccanismo di allontanamento reciproco che genera dolore e alienazione. Canto la delusione del non essere riusciti ad andare avanti, a resistere, per paura o forse per rispetto verso sé stessi e verso l’altro, nella consapevolezza che quando qualcosa si rompe non torna più come prima, si chiude un cerchio, una parentesi di vita e con essa le persone che ne hanno fatto parte. All’inizio ci mancano, ma poi comprendi che averle lasciate andare è il più eroico gesto d’amore che avresti potuto riservare loro. E che è meglio conservare intatti i ricordi dei momenti belli vissuti insieme, piuttosto che lasciarli contaminare da un dopo che non ha più ragione di esistere.»