Da Pancho Villa a Elisabetta II a “Misteri d’archivio” oggi su Rai Storia

La figura e le gesta del rivoluzionario messicano Pancho Villa, descritto dai mezzi di informazione dell’epoca prima come il leader rivoluzionario nella guerra di rivoluzione messicana e poi come un invasore, a seguito dell’attacco contro la piccola città di confine di Columbus, New Mexico. Inizia da qui “Misteri d’archivio” in onda venerdì 12 dicembre alle 21.10 su Rai Storia.

La puntata è introdotta e contestualizzata da Massimo De Giuseppe. A seguire, alle 22.10, l’incoronazione della regina Elisabetta II, una pietra miliare nella storia della televisione europea. Lo speciale ritorna ai momenti salienti prima dell’incoronazione ed i preparativi della cerimonia: dalla sfilata della carrozza reale per le strade di Londra tra la folla festante alle persone che dormono per strada per poter assistere al passaggio della carrozza reale il giorno dell’incoronazione, ai rappresentanti della Corona e del governo mentre sono al lavoro per i preparativi dell’incoronazione.