“Cuore dentro” è la nuova canzone di Alberto Conti

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Cuore dentro”, il nuovo singolo di Alberto Conti

“Cuore Dentro” è un brano emotivo che racconta il momento fragile in cui una relazione si spezza, ma il cuore non riesce ancora a rassegnarsi.

Il testo vive di contrasti: il desiderio di capire fin dove ci si sta spingendo (es. “pagherei un jet per comprendere se oltre il mare ghiaccio e cemento sto precipitando”) e la paura di affrontare il distacco: “toglimi di dosso tutta la paura che c’è”.

Il tempo scorre veloce, la via d’uscita non si vede, e due persone non saranno più insieme “nella tua città”. Eppure rimane la volontà di fare ordine, legando i ricordi e il tormento che hanno segnato quella storia.

Commenta l’artista sul nuovo brano: “Cuore Dentro è un brano emotivo che racconta i tormenti di una relazione che finisce. Nasce dall’idea di voler esprimere anche questo mio lato più introspettivo.”

Il videoclip di “Cuore Dentro” vede Alberto Conti immerso in un bosco e circondato dai ricordi, che sono rappresentati dalle foto che lo circondano. È un insieme di immagini che vogliono proiettare l’ascoltatore dentro il tormento che caratterizza il brano.