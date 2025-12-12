Concorso per assistenti al Ministero della Cultura: come partecipare

Al via il concorso per 1.800 assistenti al Ministero della Cultura: come fare per partecipare. La selezione prevede un’unica prova scritta, articolata in 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti

È stato pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento InPA il nuovo concorso del Ministero della Cultura, che mette a disposizione 1.800 posti di Assistente nei ruoli del MiC. La procedura è aperta ai candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I profili richiesti sono due: 1.500 Assistenti per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali; 300 Assistenti tecnici per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

La selezione prevede un’unica prova scritta, articolata in 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. Le domande saranno così suddivise: 25 quesiti sulle conoscenze specifiche del profilo; 7 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale; 8 quesiti situazionali, utili a valutare capacità organizzative e gestione di problemi concreti.

Il Ministero sottolinea come il modello di selezione miri a individuare non solo le competenze teoriche, ma anche le soft skills e le attitudini dei candidati, considerate ormai centrali nei processi di gestione del patrimonio culturale. Il bando completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul Portale InPA.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 23:59 del 10 gennaio 2026, esclusivamente attraverso il sito inpa.gov.it.

