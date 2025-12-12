Australia, paracadutista rimane impigliato sull’aereo e si salva per miracolo

Australia, incidente in quota per un paracadutista: rimane impigliato sull’aereo e si salva per miracolo. Diffuso il video

Sono immagini che tolgono il fiato quelle che arrivano dal Queensland settentrionale, in Australia. Un paracadutista ha lottato per la vita durante un lancio in formazione sopra l’aeroporto di Tully, a 15mila piedi d’altezza. L’ente australiano per la sicurezza dei trasporti (Australian Transport Safety Bureau – ATSB) ha diffuso il video di un incidente avvenuto in quota lo scorso 20 settembre.

Tutto è successo in pochi attimi coinvolgendo il primo dei 17 paracadutisti presenti alla prova. All’apertura del portellone e nel momento dell’uscita dall’aereo, la maniglia del paracadute di emergenza è rimasta accidentalmente bloccata in un flap dell’ala, scaraventando il professionista fuori dal velivolo. Il tessuto del paracadute, a quel punto, ha avvolto lo stabilizzatore dell’aereo, sospendendo il paracadutista in aria. Nell’incidente un altro uomo è stato coinvolto, finendo fuori dal mezzo.

In una corsa contro il tempo, il paradutista sospeso si è dimenato per tagliare i cavi del paracadute con un coltello, riuscendo alla fine a liberarsi. In caduta libera è riuscito ad aprire il paracadute principale e ad atterrare “sano e salvo, pur avendo riportato lievi ferite nell’incidente”.

“Sebbene non abbia contribuito all’incidente, l’indagine dell’ATSB ha scoperto che il pilota e l’operatore dell’aeromobile non hanno verificato che il velivolo fosse caricato entro i limiti di peso e bilanciamento“, fa sapere l’ente.

