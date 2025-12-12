A Nuovi Eroi stasera su Rai 3 la storia di Gabriele Ciancuto

Torna “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda venerdì 12 dicembre alle 20.15 su Rai 3

Gabriele è un giovanissimo appassionato di scienze e astronomia con grande curiosità e spirito d’iniziativa. Al termine di un lungo periodo nero di depressione e disturbi d’ansia iniziato durante i primi lockdown, decide di sublimare le sue sofferenze in qualcosa di costruttivo e restituire quanto aveva appreso: a soli 14 anni, scrive e pubblica autonomamente due libri in cui aiuta i bambini a capire la bellezza del sistema solare e i principi della fisica.

Il talento, la resilienza e lo spirito di condivisione di Gabriele gli sono valsi l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana. Una storia raccontata da “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda venerdì 12 dicembre alle 20.15 su Rai 3, con la voce narrante di Veronica Pivetti.