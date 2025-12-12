A Elisir oggi su Rai 3 si parla di colesterolo e trigliceridi

“Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, torna con una nuova puntata venerdì 12 dicembre alle 10.55 su Rai 3. Il primo spazio sarà dedicato al colesterolo e ai trigliceridi: i livelli alterati hanno una sintomatologia specifica? Ogni quanto fare le analisi? Ad approfondire il tema sarà Claudio Ferri, professore ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi dell’Aquila.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano” si parlerà della lombalgia da ernia del disco, una patologia molto dolorosa caratterizzata da una lesione dei dischi intervertebrali. Come si cura? L’intervento è sempre necessario? Calogero Foti, docente ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università Tor Vergata di Roma, spiegherà qual è l’iter diagnostico e riabilitativo necessario alla risoluzione di questa patologia.

Infine, a conclusione dell’ultima puntata della settimana, la rubrica dell’”ABC della salute” tratterà il tema dell’epilessia, una malattia neurologica causata da una scarica elettrica anomala a livello della corteccia cerebrale. Come si cura? Come intervenire quando si assiste a una crisi epilettica? In studio Oriano Mecarelli, neurologo e presidente della Fondazione LICE, Lega Italiana Contro l’Epilessia.