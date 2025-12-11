Su RaiPlay al via la nuova stagione di CIOÈ, ideato e scritto da Lello Arena e Mario Esposito

Cento giovani talenti protagonisti di un talent show nell’accademia ideata e diretta da Lello Arena: su RaiPlay torna in streaming CIOÈ

Grande partecipazione di giovani artisti alla nuova stagione di “CIOÈ”, il format di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, ideato e scritto da Lello Arena e Mario Esposito e promosso dal Comune di Napoli, che racconta l’avventura dei sessanta protagonisti selezionati dall’Accademia CIOÈ – Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, da giovedì 11 dicembre su RaiPlay.

Un intenso viaggio nel cuore di Napoli, tra angoli suggestivi, allenamenti e sfide, creatività e spettacolo, che culminerà con l’esibizione in Piazza del Plebiscito con performance di teatro, danza e musica. Ognuna delle sedici puntate è un passo verso un sogno che diventa comune: il coronamento di un iter pensato per accendere immaginazione e coraggio e trasformare il talento in un progetto concreto, vivo e possibile.

Lo scopo dell’Accademia, infatti, è proprio quello di offrire ai giovani partecipanti una formazione in grado di accompagnarli verso un futuro produttivo. Il format racconta e restituisce un percorso che va oltre la semplice didattica e permette al pubblico di conoscere gli artisti all’interno dell’Accademia, ascoltare il racconto delle loro passioni e aspirazioni, rivivendo con i ragazzi le emozioni più intense fino all’esibizione finale.

Gli allievi sono stati suddivisi in tre classi artistiche, tutte con una forte presenza femminile: Recitazione e Scrittura Creativa, Musica/Canto, Danza/ Performer.

Tra i docenti di questa edizione ci sono: Giuseppe Spinelli e Massimo Jovine (coach musica e canto); Dino Carano (direzione artistica settore danza) Luca Facente e Giuliana Netti (coach danza e arti performative); Lello Arena (coach recitazione). Capo progetto: Emanuel Ceruti e capo autore: Oreste Ciccariello. A condurre le sedici puntate del format è Ludovica Artel, giovane e promettente attrice comica che si è formata proprio nel percorso con “CIOÈ”.

“CIOÈ”, è un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, prodotto da Red Carpet. Il progetto dell’Accademia CIOÈ nasce da un’idea di Lello Arena in omaggio a Massimo Troisi. Voluto e sostenuto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è stato finanziato dal Comune di Napoli fin dalla sua prima edizione nel 2023.