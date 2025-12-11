Stasera su Rai 5 Mario Martone firma Medea di Cherubini al San Carlo di Napoli. Con Sondra Radvanovsky e Francesco Demuro. Dirige Riccardo Frizza

Straniera, maga, amante tradita. È la donna che ama oltre i limiti e per questo distrugge, con la forza primordiale delle passioni umane. È Medea, figura eterna che osa sfidare l’ordine del mondo in nome del proprio dolore. A lei è dedicato il capolavoro operistico di Luigi Cherubini che inaugura la stagione del Teatro San Carlo di Napoli, e che Rai Cultura propone in prima Tv giovedì 11 dicembre alle 21.20 su Rai 5.

Scritta sul libretto di François-Benoît Hoffmann e rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1797, l’opera è proposta nella versione italiana di Carlo Zangarini, in una nuova produzione del Teatro San Carlo, con la regia di Mario Martone, che scrive una nuova pagina nella storia del Lirico di Napoli: è la prima volta che Medea va in scena su questo palcoscenico.

Sul podio è impegnato Riccardo Frizza, che dirige l’orchestra e il coro del teatro, quest’ultimo preparato da Fabrizio Cassi. Le scene sono di Carmine Guarino, Daniela Ciancio firma i costumi, Pasquale Mari le luci e Alessandro Papa i video, mentre la coreografia è curata da Daniela Schiavone.

Protagonista è Sondra Radvanovsky, già acclamata alla Metropolitan Opera per la sua straordinaria interpretazione di Medea, che dà voce e volto per la prima volta in Italia alla maga assetata di vendetta. La affiancano Francesco Demuro nel ruolo di Giasone e Anita Rachvelishvili in quello di Néris, sua confidente. Creonte, padre di Medea, è Giorgi Manoshvili. Tre ex-allieve dell’Accademia del Teatro di San Carlo completano il cast vocale: Désirée Giove è Glauce, rivale in amore della protagonista, affiancata dalle ancelle Maria Knihnytska e Anastasiia Sagaidak.