Stasera su Rai Storia il mistero dei re di Teotihuacan per “a.C.d.C.”

“Il luogo dove nascono gli dei”: questo il nome conferito dagli Atzechi alla città di Teotihuacan in Messico. È qui che viaggia il professor Alessandro Barbero nell’appuntamento con “a.C.d.C.” in onda giovedì 11 dicembre alle 21.10 su Rai Storia. La puntata va alla scoperta di questa città, abbandonata prima dell’arrivo dei conquistadores spagnoli e degli stessi Aztechi, che rappresenta uno dei più grandi misteri delle civiltà precolombiane del Centro America.