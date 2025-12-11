Stasera su Rai Movie il thriller “Unico testimone” con John Travolta: la trama del film

Il film thriller “Unico testimone” per la regia di Harold Becker, in onda su Rai Movie, stasera, giovedì 11 dicembre, alle 21.10: la trama

Non sempre le seconde nozze sono migliori delle prime, soprattutto se il nuovo partner ha più di uno scheletro nell’armadio e, per salvare la famiglia, è costretto ad intervenire il primo marito. Succede nel film thriller “Unico testimone”, in onda su Rai Movie giovedì 11 dicembre, alle 21.10. Frank (John Travolta) e Susan sono separati e il loro unico figlio, Danny, è un adolescente piuttosto turbolento.

Un giorno la donna decide di risposarsi, scegliendo Rick Barnes, apparentemente un uomo rispettabile. Sarà proprio il piccolo Danny a scoprire, invece, la vita oscura del nuovo compagno della madre, chiedendo aiuto a suo padre, costretto ad improvvisarsi detective.

La regia di “Unico testimone” (“Domestic Disturbance”, Usa 2001) è di Harold Becker. Tra gli interpreti: Vince Vaughn, Matt O’Leary, Steve Buscemi.