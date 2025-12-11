Possibile legame tra apnea ostruttiva del sonno e Parkinson

L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è stata collegata a un rischio significativamente aumentato di malattia di Parkinson (PD)

L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è stata collegata a un rischio significativamente aumentato di malattia di Parkinson (PD). A riprova dell’associazione causale, il trattamento precoce dell’OSA con pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) ha significativamente ridotto il rischio di DP.

“Se smetti di respirare e l’ossigeno non è a un livello normale, probabilmente anche i tuoi neuroni non funzionano a un livello normale. Sommando tutto questo notte dopo notte, anno dopo anno, potrebbe spiegare perché risolvere il problema usando la CPAP possa rafforzare una certa resilienza contro condizioni neurodegenerative, incluso il Parkinson,” ha dichiarato Lee Neilson, neurologo e professore associato di neurologia presso la Oregon Health & Science University di Portland, Oregon.

I risultati sono stati inizialmente presentati all’American Academy of Neurology (AAN) Annual Meeting 2025 e pubblicati online il 24 novembre su JAMA Neurology.

Un fattore di rischio modificabile

Sebbene studi precedenti abbiano suggerito un legame tra l’OSA e la DP, Neilson e i colleghi sono i primi a indagare se la CPAP possa modificare il rischio di incidenza di Parkinson.

Utilizzando dati del Corporate Data Warehouse del Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti, gli investigatori hanno analizzato dati di 11.310.411 veterani (9,8% femmine; età media, 60,5 anni). Coloro che avevano dati incompleti e quelli sotto i 40 anni sono stati esclusi dall’analisi.

OSA e PD sono state identificate sulla base dei codici della Classificazione Internazionale delle Malattie-10ª Revisione (ICD-10). Inoltre, la DP era definita da un minimo di 5 anni di cartelle cliniche prima del primo codice ICD e da due prescrizioni di farmaci per la DP. L’uso del CPAP da parte dei veterani è stato estratto dai dati dei colloqui medici. Età, sesso, razza, etnia e storia di fumo sono stati bilanciati tra gruppi OSA e non OSA utilizzando la probabilità inversa di ponderazione del trattamento.

Meno cadute, fratture e morti

Dopo aver considerato età, sesso, razza, etnia, stato di fumatore e rischio concorrente di morte, i ricercatori hanno scoperto che l’OSA era associata a un rischio quasi doppio di Parkinson (rapporto di rischio [HR], 1,92, P < 0,001) rispetto all’assenza di OSA.

Dopo 6 anni di follow-up, l’OSA era associata a 1,61 casi aggiuntivi di DP ogni 1000 individui (IC 95%, 1,13-2,09). L’associazione era più forte tra le donne che tra gli uomini.

Sia l’OSA lieve che quella grave erano associate a un rischio più alto di incidente di DP (lieve: HR, 3,17; IC 95%, 2,45-4,11; grave: HR, 3,42; IC 95%, 2,87-4,09; P < 0,001).

Tuttavia, questo rischio aumentato era modificabile: l’uso della CPAP entro 2 anni dalla diagnosi di OSA era collegato a un rischio inferiore del 31% di DP (HR, 0,69; IC 95%, 0,56-0,85) rispetto all’assenza di CPAP.

L’associazione è stata mantenuta dopo aggiustamento per BMI, comorbidità vascolari, disturbi comportamentali del sonno con movimenti rapidi degli occhi, ipersonnia, condizioni psichiatriche, ipertensione, lesioni cerebrali traumatiche e esposizioni a medicinali rilevanti.

L’uso precoce della CPAP è stato anche associato a una riduzione dei tassi di cadute, fratture e morte.

Una limitazione chiave dello studio è stata la dipendenza dalle cartelle cliniche elettroniche, che ha impedito agli investigatori di valutare l’aderenza al CPAP oltre all’identificazione dei codici amministrativi rilevanti.

Questi dati non solo suggeriscono che l’OSA sia un fattore di rischio modificabile per la DP, ma “stabiliscono anche una motivazione clinica aggiuntiva per lo screening precoce e l’intervento dei disturbi respiratori del sonno come strategia chiave per supportare la salute cerebrale”, hanno osservato i ricercatori.

Bibliografia

Lee E. Neilson, MD; Isabella Montaño, BA; Jasmine L. May Obstructive Sleep Apnea, Positive Airway Pressure, and Implications of Early Treatment in Parkinson Disease JAMA Neurol. 2025; 10.1001/jamaneurol.2025.4691. leggi