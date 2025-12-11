Oroscopo di oggi, giovedì 11 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Le controversie familiari sono amplificate dalla quadratura della Luna, non scambiamo un sassolino per una montagna. Domani tutto si appianerà. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha alcun senso.
Toro
La giornata offre opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia: per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Una presenza più attiva e premurosa nella coppia eviterebbe gran parte dei contrasti e dei malumori.
Gemelli
Abbiamo gli strumenti per valutare, anche con pragmatico disincanto, le situazioni che non vanno e per trasformarle. Armiamoci di santa pazienza. Una maggiore considerazione per le idee dei nostri familiari favorisce un’intesa più solida ed efficace.
Cancro
Oggi sappiamo individuare il percorso più breve per ottenere l’amore: qualcuno sembra indifferente al nostro fascino, ma in realtà non lo è. Approfittiamo della favorevole disposizione di spirito, per recuperare certi rapporti un po’ traballanti.
Leone
Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. A parte la carenza organizzativa che a conti fatti ci mette in affanno, stiamo a galla senza problemi.
Vergine
Gli influssi positivi della Luna in Cancro sono una benedizione per l’umore. Siamo aperti e disposti all’allegria, perciò diventiamo popolari. Qualche nuvola nella relazione non fa in tempo a turbarci e destabilizzarci: la dolcezza la fa subito evaporare.
Bilancia
Se siamo giù di corda, dopo una rottura affettiva, tuffiamoci nelle braccia accoglienti della famiglia che ci dà sempre ciò di cui abbiamo bisogno. Con la Luna in quadratura, rimandiamo la resa dei conti, le aspettative e i progetti possono attendere.
Scorpione
Si prospetta una domenica piacevole, con la Luna in Cancro. Riusciamo a trovare il delicato equilibrio fra impegni familiari e voglia di scappare. Uno sguardo più attento all’impostazione delle spese ci fornisce l’idea giusta per limitare il passivo.
Sagittario
Incombe l’ombra di una discussione, a causa di vecchie ruggini: con più diplomazia e meno irruenza, possiamo fornire risposte e soluzioni più efficaci. Non mostriamoci titubanti, lasciamo sbocciare il coraggio e facciamo i passi necessari verso la felicità.
Capricorno
In questa fredda giornata di dicembre, non giungiamo a conclusioni affrettate. L’opposizione della Luna ci rende vulnerabili e fin troppo impulsivi. Fatichiamo a soddisfare il nostro bisogno di comunicare, la voglia di confidarci ci resta spesso in gola.
Acquario
Accogliamo un segno convincente e autentico da parte della persona amata, che si è accorta di esser stata poco attenta ai nostri desideri. Diamo il meglio in famiglia: non intristiamoci per il malumore altrui e organizziamo una cena fra parenti.
Pesci
Un tocco di buona sorte ci mette al riparo dagli imprevisti, regalando armonia nella coppia. Gli amici più vicini ci dimostrano quanto tengono a noi. Favorire oppure ostacolare un cambiamento in amore? Decidere è impegnativo, ma del tutto necessario.