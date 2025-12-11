L’eclisse solare che si verificherà il 2 agosto 2027 sarà da record

Avrà una durata record l’eclisse solare che si verificherà il 2 agosto 2027: il Sole resterà ‘coperto’ per 6 minuti e 23 secondi

Avrà una durata record l’eclisse solare che si verificherà il 2 agosto 2027. C’è ancora tutto il tempo per prepararsi ma gli esperti, stando a una serie di calcoli, concordano già nel dire che avrà una durata molto più estesa del solito. Come mai? Perchè si verificherà un allineamento quasi perfetto tra Terra, Luna e Sole (tanto che il Sole sarà completamente oscurato dalla Luna) e allo stesso tempo la distanza tra Terra e Luna sarà massima. Per gli appassionati, però, è bene che non si facciano troppe illusioni: l’eclissi dall’Italia sarà visibile solo in forma parziale, mentre sarà totale in Nord Africa e Medio Oriente.

QUANTO DURERÀ L’ECLISSI

Il 2 agosto 2027 il Sole resterà ‘coperto’ per 6 minuti e 23 secondi, un tempo che si può tranquillamente definire da record, visto che solitamente non si superano i due. Sarà quindi un evento raro e da ricordare. In passato, c’è stata un’altra eclissi lunga, di 4 minuti e 28 secondi, che si verificò nell’aprile 2024 in America.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)